AZ Delta verhuist tegen half juni naar

nieuwe hoofdcampus Charlotte Degezelle

11 mei 2020

16u57 14 Roeselare AZ Delta heeft groen licht gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid om te verhuizen naar de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke. Begin juni starten de verhuisactiviteiten en halfweg juni moeten deze achter de rug zijn.

“Er zal bij de verhuis voldoende rekening gehouden worden met alle maatregelen rond corona om de veiligheid van patiënten, artsen en medewerkers te verzekeren”, benadrukt communicatieverantwoordelijke Kristien Beuselinck. “De raadplegingen van de artsen verhuizen op 4 en 5 juni naar campus Rumbeke en gaan er van start op 8 juni. Op 9 juni om 6 uur gaat op campus Rumbeke de dienst spoedgevallen open. Meteen gaat de huidige spoed in campus Wilgenstraat, met ingang aan de Meensesteenweg, dicht. Ook het operatiekwartier, het cathlab en intensieve zorg starten op 9 juni om 6 uur in campus Rumbeke.”

Nieuwbouwcampus

“Op 9 en 10 juni worden vervolgens de patiënten verhuisd van campus Wilgenstraat naar campus Rumbeke”, zegt Beuselinck. “Op 15 juni gaan de kraamafdeling en de afdeling kinderziekten van campus Brugsesteenweg naar campus Rumbeke. De afdelingen en het verloskwartier op de nieuwe campus gaan er open om 8 uur ’s morgens. Op 16 juni is dan campus Westlaan aan de beurt. Dan verhuizen de afdelingen geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg van campus Westlaan naar campus Rumbeke. Na de verhuizing zullen de campussen Wilgenstraat en Westlaan gesloten worden. Tot slot verhuist Ardolab vanuit de huidige vestiging aan de Ardooisesteenweg in Roeselare naar campus Rumbeke op 15, 16 en 17 juni.”

AZ Delta wou hun nieuwbouwcampus in Rumbeke eigenlijk vorig jaar al in gebruik nemen, maar doordat de bouw niet afgewerkt raakte door een tekort aan mankrachten moest de verhuis een eerste keer uitgesteld werden naar april van dit jaar. En toen strooide de coronacrisis roet in het eten. Op vandaag zijn onder meer de dienst radiotherapie, het labo en de apotheek al actief op campus Rumbeke.