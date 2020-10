AZ Delta, Sint-Andriesziekenhuis en Jan Yperman verenigen zich in ziekenhuisnetwerk TRIaz: “Bouwen aan meer geïntegreerde zorg in de hele regio, in het belang van de patiënt” Charlotte Degezelle

15u18 3 Roeselare Het Roeselaarse AZ Delta, het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis en Jan Yperman Ziekenhuis vormen voortaan samen het ziekenhuisnetwerk TRIaz. “Uitgangspunt is dat elk ziekenhuis zijn eigenheid blijft behouden en door deze netwerksamenwerking ook versterkt wordt”, klinkt het.

Het gloednieuwe ziekenhuisnetwerk heeft een eigen raad van bestuur en een eigen medische raad. In de raad van bestuur zal nog een onafhankelijke bestuurder aangesteld worden, die als voorzitter zal fungeren. “Bij de naamgeving TRIaz staat TRI zowel voor ‘drie’ als voor de beginletters van de regio’s Tielt, Roeselare-Menen-Torhout en Ieper. ‘Az’ refereert dan weer naar wat we zijn: algemene ziekenhuizen, die zorg van a tot z bieden. Van basiszorg tot hooggespecialiseerde zorg, steeds dicht bij en voor de patiënt”, duidt Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta.

De ziekenhuizen werkten op meerdere vlakken al samen, onder meer bij het opleiden van verpleegkundigen, en binnen het ziekenhuisnetwerk zal die samenwerking de komende jaren verder worden uitgebouwd. “Het netwerk biedt ook opportuniteiten naar schaalvoordelen, bijvoorbeeld in aankoop, en complementariteit. Uitgangspunt is dat elk ziekenhuis zijn eigenheid blijft behouden en door deze netwerksamenwerking ook versterkt wordt. Het gaat om een samenwerking tussen even- en gelijkwaardige partners, waardoor de som meer wordt dan het geheel der delen.es

In de loop van volgend jaar zal het netwerk een regionaal zorgstrategisch plan uitwerken. “Dit plan, dat verwacht wordt vanuit de Vlaamse overheid, zal vertrekken van de behoeften aan zorg voor de patiënten in de regio en hierbij ook gebruik maken van prognoses die daaromtrent uitgewerkt worden. We willen ons zorgaanbod afstemmen op de vragen van vandaag én die van morgen. De medische diensten van de ziekenhuizen zullen hierin een sleutelrol vervullen en daarbij ook op zoek gaan naar onderlinge samenwerking en afspraken. Het plan zal tevens grondig besproken worden met de actoren uit de eerste lijn en de huisartsen in het bijzonder. Zo zal worden gebouwd aan meer geïntegreerde zorg in de hele regio, in het belang van de patiënt.”