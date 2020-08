AZ Delta schrapt uitgang parking in Steenstraat CDR

15 augustus 2020

De uitrit de parking van AZ Delta campus Brugsesteenweg in de Steenstraat wordt geschrapt. Dit omdat de Steenstraat omgeturnd wordt tot schoolstraat waar autoverkeer beperkt wordt. Ter compensatie komt er in de Brugsesteenweg, naast de twee inritten van de parking, ook een uitrit. Aan de kant van de Noordlaan blijft de bestaande in- en uitrit van toepassing.