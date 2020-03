AZ Delta richt drie corona-afdelingen op om klaar te zijn voor toevloed aan patiënten

Alexander Haezebrouck

13 maart 2020

14u56 52 Roeselare AZ Delta richt drie corona-afdelingen op in de drie campussen in Roeselare, Menen en Torhout. “Elke afdeling zal plaats hebben voor dertig bedden”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck.

AZ Delta houdt zich klaar om een mogelijke toevloed van coronapatiënten te kunnen opvangen. Vanaf zaterdag 14 maart is er een afgesloten corona-afdeling in campus Wilgenstraat in Roeselare. Vanaf maandag 16 maart zijn er ook corona-afdelingen in de campussen in Menen en Torhout. “Op dit moment verblijven al twee coronapatiënten bij ons in de Wilgenstraat”, zegt de woordvoerster. “De afgescheiden corona-afdelingen zullen plaats bieden aan telkens dertig bedden. Ze zullen ook in twee gedeeld zijn, één ruimte voor patiënten die effectief corona hebben en één ruimte voor patiënten die vermoedelijk besmet zijn. Beide ruimtes zullen uiteraard afgescheiden zijn van elkaar. In totaal zullen we dus negentig patiënten kunnen opvangen en we denken daarmee voldoende gewapend te zijn voor een eventuele toevloed aan patiënten.”