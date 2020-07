AZ Delta pakt uit met radiomarathon op 9 juli CDR

07 juli 2020

09u56 1 Roeselare Een maand na de grootscheepse verhuis naar de nieuwe campus in Rumbeke zet AZ Delta op donderdag 9 juli de zomer in met een radiomarathon.

Het ziekenhuis bundelt hiervoor de krachten met drie regionale zenders van de radiogroep The Music is Yours: Radio IRO, Radio TRO en Musica FM. De presentatoren kamperen van 7 tot 19 uur met hun mobiele radiostudio vlak voor het restaurant van campus Rumbeke op de eerste verdieping. Het wordt een programma met veel muziek en interviews met medewerkers en artsen uit alle campussen van AZ Delta en ook patiënten komen aan het woord. Van 19 uur tot de volgende ochtend 7 uur zijn er verzoekplaatjes van de medewerkers van de late diensten en nachtdiensten te horen. Radio Delta is donderdag te volgen via livestream op www.themusicisyours.be. Beluisteren doe je in de regio Izegem/Tielt via de frequentie 107.6 FM, in Torhout/Diksmuide via 107.5 FM, in Roeselare/Ieper via 107.2 FM,in Menen via 107.1 FM, in Brugge/Oostkamp via 105.7 FM en in Kortrijk via 105.3 FM.