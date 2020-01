AZ Delta neemt voorzorgsmaatregelen tegen Coronavirus: “Paniek is niet nodig” CDR

30 januari 2020

10u00 12 Roeselare Het Coronavirus verspreidt zich steeds verder en dus nemen de ziekenhuizen maatregelen. AZ Delta volgt de situatie op de voet.

In het ziekenhuis met campussen in Roeselare, Menen en Torhout is Roos Desmedt, microbiologe en verantwoordelijke voor ziekenhuishygiëne de dame die alles afweet van de voorzorgsmaatregelen inzake het Coronavirus. “In eerste instantie hebben we de nationale maatregelen doorgestuurd naar al onze artsen en medewerkers”, vertelt Roos. “Zo moet elke patiënt die het virus lijkt te hebben opgelopen, geïsoleerd worden en een chirurgisch masker krijgen. Er worden ook maatregelen genomen om het personeel te beschermen. Verder wordt de provinciale of regionale arts infectieziektebestrijding meteen gecontacteerd. We roepen daarnaast zowel de artsen als de mensen op tot alertheid, zodat we risicopatiënten er snel kunnen uitpikken. Momenteel hangt er een affiche uit, zodat mensen die in China waren of in contact kwamen met iemand die er is geweest, dit meteen laten weten. Sowieso volgen we de situatie goed op. Momenteel is er nog weinig bekend over het virus. Op basis van wat men ontdekt, kunnen de richtlijnen snel veranderen.” Maar wie koorts krijgt of hoest, hoeft zich niet in paniek naar AZ Delta te reppen. “Zo hebben we al iemand moeten geruststellen die Chinees ging eten en ’s anderdaags plots koorts kreeg. Momenteel is het risico groter dat je de griep krijgt dan het Coronavirus.”