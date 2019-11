AZ Delta neemt apotheek in nieuwbouwcampus in gebruik CDR

28 november 2019

Enkele apotheekmedewerkers van AZ Delta zijn voortaan aan de slag in de nieuwbouwcampus in Rumbeke. Ze testen en vullen er alle nieuwe distributieapparatuur: de verschillende herverpakkingstoestellen, de doosjesrobot en medicatiekasten voor de bevoorrading van patiënten. Omdat er overgeschakeld wordt op een meer geautomatiseerde manier van werken, is een zorgvuldige voorbereiding nodig om alles goed en veilig te laten verlopen. De bevoorrading die eerder vanuit campus Wilgenstraat gebeurde, wordt zo in fases verplaatst naar campus Rumbeke. In de toekomst zal de medicatie voor de andere campussen geleverd worden vanuit campus Rumbeke. De volledige opening van de nieuwe hoofdcampus is voorzien voor maart volgend jaar.