AZ Delta kant zich tegen mogelijke sluiting materniteiten in Menen en Torhout

16 januari 2020

Volgens het nieuwe rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zouden 17 materniteiten in ons land moeten sluiten omdat ze niet rendabel zijn. Daarbij ook de materniteiten van AZ Delta in Menen en Torhout. Bij AZ Delta is men hier niet mee akkoord. ”De studie zegt helemaal niets over de kwaliteit van de materniteiten, maar focust enkel op de kosteneffectiviteit. Op vandaag hebben wij in totaal zo’n 2.200 bevallingen per jaar in AZ Delta. Hiervoor krijgen we 39 bedden gefinancierd verspreid over Roeselare, Menen en Torhout. Als de materniteiten in Menen en Torhout gesloten worden, dan zal het aantal bevallingen binnen AZ Delta niet zozeer dalen dus zullen we die 39 bedden nodig hebben in Roeselare. Dat is dus helemaal geen besparing voor de federale overheid waar ze net op hopen. Moesten er bovendien jonge mama’s naar een ander ziekenhuis trekken om te bevallen, dan zal men daar de financiering moeten aanpassen en dan blijft de situatie opnieuw gelijk. Materniteiten sluiten is dus geen manier om te besparen.” Moest het uiteindelijk toch ooit zover komen, dan is de nieuwe materniteit op de nieuwbouwcampus in Rumbeke groot genoeg. “Theoretisch zouden we er, zeker door de korte ligtijd na een bevalling, zeker alle bevallingen kunnen organiseren, maar we denken dat we echt goeie argumenten te hebben om al onze materniteiten te behouden.”