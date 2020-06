AZ Delta in cijfers Charlotte Degezelle

09 juni 2020

De nieuwbouwcampus van AZ Delta ligt op een site van 25 hectare op de hoek van de Kwadestraat en de nieuwe Deltalaan. De bebouwde oppervlakte bedraagt 34.000 vierkante meter en alle verdiepingen zijn goed voor een oppervlakte van 120.000 vierkante meter. De nieuwe campus telt 700 klassieke bedden en 110 bedden dagziekenhuis. Je vindt er 1.850 parkeerplaatsen en 600 fietsbergplaatsen. De nieuwe hoofdcampus telt 31 liften, 1.028 toiletten, 4.000 deuren, 30.000 stopcontacten, 5.900 brand-en rookdetectoren en 1.000 kilometer datakabels (wifi).

Naast de nieuwe hoofdcampus omvat AZ Delta ook nog de stadscampus op de Brugsesteenweg en campussen in Menen en Torhout. Er werken 4.000 medewerkers en 385 artsen in het ziekenhuis. Jaarlijks ontvangt AZ Delta 650.000 patiënten op raadpleging, worden er 50.500 patiënten gehospitaliseerd, verwelkomt het 73.000 patiënten voor daghospitalisatie, helpt het 63.000 mensen in de spoed, worden er 55.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd en zien 2.300 kindjes er het levenslicht.