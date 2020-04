AZ Delta hoopt zo snel mogelijk te verhuizen naar nieuwe hoofdcampus Charlotte Degezelle

16 april 2020

12u20 0 Roeselare Deze week moest de verhuis van AZ Delta richting nieuwe hoofdcampus in Rumbeke eigenlijk opgestart worden. Maar doordat het ziekenhuis door de uitbraak van de coronacrisis eerst genoodzaakt was om de officiële opening uit te stellen, volgde al snel ook de annulering van de verhuis.

“Normaal zouden deze week de consultaties de oversteek gemaakt hebben en vanaf volgende week zou de verhuis van de campussen in de Wilgenstraat en de Westlaan gestart zijn”, vertelt Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur. “Op 20 april moest de spoed openen gevolgd door het operatiekwartier.” Maar niets van dit dus. Toch is er vandaag al heel wat bedrijvigheid in de nieuwe campus. “Er zijn hier in totaal al zo’n 150 mensen aan de slag”, gaat Hebbrecht verder. “Het gaat onder meer om de mensen van IT, de apotheek, het labo en de radiotherapie. Ondertussen zijn we ook het gedeelte van het ziekenhuis dat niet functioneel is ook al aan het verhuizen. Bovendien stellen we alles in het werk om zo snel mogelijk volledig te verhuizen. Dit omdat er hier toch wel een aantal specifieke functionaliteiten zijn en ook omdat deze campus volledig coronavrij is.” Maar of die verhuis nog voor de zomer zal gebeuren, of toch eerder in het najaar zal zijn is op vandaag niet duidelijk.