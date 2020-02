AZ Delta begin maart actief in Z-blok Charlotte Degezelle

25 februari 2020

Niet alleen in Rumbeke is AZ Delta al jaren aan het bouwen. Ook op de stadscampus langs de Brugsesteenweg verrees de voorbije jaren een nieuwbouw, het zogenaamde Z-blok. Volgens de planning zouden de diensten die vanaf 2 maart in gebruik moeten nemen. Om deze timing te halen is deze week gestart met de verhuis. Gisteren verhuisden de bedden van het pijncentrum en werden de stoelen voor de raadplegingen overgebracht. Ook het sportmedisch centrum en de oogkliniek startten met het verhuizen van hun toestellen. Vandaag, dinsdag, is het de beurt aan de dienst hartziekten en donderdag zal het pijncentrum verhuizen. Als laatste mag de dienst orthopedie op vrijdag zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. Voor deze diensten dan van start kunnen gaan in het nieuwe gebouw, worden alle toestellen getest en goedgekeurd voor gebruik.

Benieuwd naar het nieuwe Z-blok? Deze nieuwbouw is net zoals de nieuwe campus in Rumbeke te bezoeken op zondag 15 maart. Inschrijven kan via https://events.azdelta.be/nieuwziekenhuisinzicht.