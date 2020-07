AWV zit samen met stadsbestuur om oversteek te beveiligen na tweede dodelijk ongeval in twee jaar LSI

Bron: LSI 5 Roeselare Na het Na het dodelijke ongeval waarbij dinsdagnamiddag fietser Geert Vermander (65) uit Rumbeke om het leven kwam bij het oversteken van de Rijksweg besloot het Agentschap Wegen en Verkeer woensdag om snel met het Roeselaarse stadsbestuur samen te zitten om de onveilige verkeerssituatie voor de oversteek aan de Koestraat te bespreken.

De vergadering met het stadsbestuur komt er op aandringen van schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V). “Twee dodelijke ongevallen in twee jaar op dat punt is te veel”, vindt ze. “Daarom heb ik AWV gevraagd of er geen extra maatregelen mogelijk zijn.”

“Op korte termijn gaan we bekijken of we kleine maatregelen kunnen nemen”, reageert Veva Daniëls van AWV. “We gaan ook bespreken of er op lange(re) termijn een definitieve oplossing mogelijk is.”

Schepen Coppé is tevreden dat AWV bereid is oplossingen te zoeken. Aan de oversteek van de N36 aan de Honzebrouckstraat in Hooglede resulteerde dat enkele jaren geleden in het verlagen van de snelheid naar 70 kilometer per uur en een plaatselijke wegversmalling naar één rijstrook. Plannen voor de aanleg van een fietserstunnel zijn voorzien in 2022.

Na eerdere ongevallen aan de oversteek van de Koestraat kwamen op de middenberm al betonblokken om een sas te creëren. Daardoor moeten fietsers en voetgangers de weg in twee keer oversteken. Maar toch kwam Sebastiaan Degryse (86) uit Roeselare eind juli 2018 op dezelfde manier om het leven. Begin januari 2018 raakte een 64-jarige fietsster er nog zwaargewond. In 2019 telde de politie er twee ongevallen met drie gewonden.