AWV gaat kruispunt Diksmuidsesteenweg met De Zilten veiliger maken voor fietsers

Charlotte Degezelle

29 juni 2020

Met het oog op de veiligheid van fietsers in het algemeen, en de leerlingen van O.C. Sint-Idesbald in het bijzonder, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer een beveiligde middengeleider aanleggen op de Diksmuidsesteenweg, aan het kruispunt met De Zilten. De werken starten in augustus en zullen vijf weken hinder veroorzaken.

O.C. Sint-Idesbald moedigt haar leerlingen aan om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. Maar op weg naar de school voor buitengewoon onderwijs is het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg, een drukke gewestweg, met De Zilten een doorn in het oog. Om dat kruispunt veiliger te maken voor fietsers gaat AWV er een beveiligde middengeleider aanleggen. Zo kunnen fietsers de drukke gewestweg in twee stappen veilig oversteken. Er werden al bomen gerooid om deze werken uit te voeren. In het najaar worden nieuwe bomen geplant.

De start van de werken is gepland op 10 augustus. Maar slechte weersomstandigheden kunnen die timing nog doen opschuiven. Vanaf de start van de werken zal de rijweg vijf weken afgesloten zijn voor verkeer. Ook het fietspad zal vanaf 10 augustus afgesloten zijn, maar moet tegen 1 september weer opengesteld worden. Automobilisten zullen tot het einde van de werken verhinderd zijn en moeten omrijden. Wie richting Roeselare wil, zal een omleiding moeten volgen vanaf Sleihage en via Oostnieuwkerke. Het verkeer komende uit Roeselare zal moeten omrijden via Hooglede naar Sleihage. Vrachtverkeer zal via de N32, N35 en N36 moeten omrijden en voor de fietsers wordt een lokale omleiding via de Bietstraat voorzien.