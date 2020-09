AWV gaat E403 tussen Ledegem en Roeselare in 2021 onder handen nemen CDR

02 september 2020

15u52 7 Roeselare Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de E403 tussen Ledegem en Roeselare, richting Brugge, volgend jaar vernieuwen.

“Er komt een nieuw wegdek, nieuwe pechhavens en afschermende constructies in de middenberm en zijberm. Ook de bruggen over de snelweg worden hersteld”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA). Na de aanbestedingsprocedure volgt de gunningsprocedure en daarna wordt de aannemer aangeduid. “Een gedetailleerde raming is er voorlopig niet, maar de Vlaamse regering gaat uit van een investering van vier miljoen euro. De werken worden in 2021 uitgevoerd en zullen normaal twee maanden duren. Het verkeer richting Brugge zal tijdens de werken op de andere kant van de snelweg moeten rijden, zodat er twee versmalde rijstroken zijn per rijrichting. De werken zullen dus even hinder veroorzaken”, besluit Maertens.