Aveve breidt uit en pakt uit met ‘dogwash’: “Klanten staan nu al te trappelen om hun hond hier te komen wassen” CDR

10 februari 2020

13u12 8 Roeselare Complete make-over en drastische uitbreiding voor Aveve langs de Rotsestraat. De voorbije maanden groeide het tuincentrum met niet minder dan 1.000 vierkante meter winkelruimte en ook de bestaande winkel werd volledig heringericht. Vanaf vrijdag is iedereen er welkom om de uitgebreide winkel te verkennen. Halfweg maart pakt Aveve al opnieuw uit met een nieuwigheid want dan openen zaakvoerders Davy Verbraeken en Ilse Van Branden de eerste ‘dogwash’ in de regio.

Davy Verbraeken en Ilse Van Branden verruilden in 1998 het Waasland voor Roeselare waar ze langs de Brugsesteenweg de bestaande Aveve overnamen. “Die werd toen nog door Aveve uitgebaat en men zocht zelfstandige uitbaters”, vertelt Davy. “We wisten perfect waar we aan begonnen want mijn ouders runnen ook een Aveve.” De toenmalige winkel in het Mammoetcentrum, waar op vandaag Zoli99 gevestigd is, had een oppervlakte van 1.200 vierkante meter. “Maar het was een huurpand”, gaat Davy verder. “In 2004 konden we hier in de Rotsestraat grond kopen. We realiseerden een nieuwbouw van 1.200 meter en breidden in 2014 uit tot 2.000 vierkante meter.”

Maar steeds meer klanten vinden de weg naar Aveve en een nieuwe uitbreiding drong zich op. “In december zijn de bouwwerkzaamheden gestart”, weet Ilse. “We realiseerden een uitbreiding van 1.000 vierkante meter, de helft in serrebouw en de rest in industriebouw. Gelijktijdig kwamen er ook een twintigtal parkeerplaatsen bij waardoor we nu in totaal 65 plaatsjes hebben. In januari zijn we dan ook gestart met het volledig herschikken van de bestaande winkel. Ondanks de werken konden onze klanten continu bij ons terecht.”

Momenteel worden de puntjes nog op de i gezet want op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 februari organiseren Davy en Ilse een ‘heropeningsweekend’ met hapjes en drankjes, een bakdemonstratie, pannenkoeken,… “Met de uitbreiding en de vernieuwing willen we ons meer dan ooit onderscheiden van het online gebeuren door volop in te zetten op sfeer en beleving”, zeggen Davy en Ilse. “We willen tonen aan de mensen wat we aanbieden door live in de winkel een broodje te bakken, een demo moestuinieren te organiseren,… Bovendien staan we steeds met deskundig advies paraat aan het infopunt centraal in de winkel. Winkelen gebeurt voortaan volledig overdekt en dit in een heel open en ruime winkel. We hebben ook wat aan ons aanbod gesleuteld. Dit vooral door het bestaande aanbod verder te verdiepen en verbreden. Nieuw is onder meer een nog ruimer aanbod aan tuin- en kamerplanten en we zetten ook meer in de kijker dat we ondertussen al een jaar konijnen, hamsters, cavia’s, kippen,… verkopen. We dachten ook aan ouders die graag even rustig willen winkelen en voorzagen voor hun kinderen een speelhoekje. ” Door de uitbreiding groeide de personeelsequipe ook aan met twee nieuwkomers. “Voortaan zijn we met 11 en sinds het voorjaar is onze dochter Silke ook actief in de winkel. Opvolging verzekerd dus”, lacht Davy.

Nieuwigheid die straks wellicht voor het nodige bekijks zal zorgen is de ‘dogwash’. “Je kan het absoluut vergelijken met een manuele carwash”, lacht Davy. “Je steekt een jeton in het apparaat en kan vervolgens je hond nat maken, inzepen, drogen,… We deden inspiratie voor dit concept op in Nederland en zijn één van de eerste in West-Vlaanderen die met een dogwash starten. Halfweg maart moet die operationeel zijn. Onze klanten staan alvast te trappelen. Continu krijgen we vragen wanneer ze hier met hun hond terecht kunnen voor een wasbeurt.”