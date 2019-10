Avant-première nieuwe Kampioenenfilm dankzij Club Roeselare CDR

21 oktober 2019

07u30 0

Voetbalclub Club Roeselare organiseert op donderdag 14 november als eerste club in Vlaanderen de filmpremière van de nieuwe Kampioenenfilm ‘Viva Boma’. Terwijl de andere premières slechts halverwege december starten , programmeren zij hun avant-première al een maand eerder in de Cityscoop langs de Gasstraat. De ‘aftrap’ is voorzien om 19.30 uur. Tickets voor de film zijn te verkrijgen in de kantine van het Rodenbachstadion of bij de bestuursleden van Club. De toegangsprijs bedraagt 15 euro, inclusief goodiebag inbegrepen. Voor 30 Euro kan je achteraf ook aanschuiven voor een uitgebreide receptie. Voor meer info over alle beschikbare formules of het event zelf kan je terecht op event@clubroeselare.be.