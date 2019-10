Automobilisten negeren verbodsbord in de Iepersestraat VHS

23 oktober 2019

18u44 0 Roeselare De politie van de zone RIHO zet haar controles op fietsverlichting voorlopig onverminderd verder. Woensdag werden weer tien fietsers betrapt. Maar ook acht automobilisten die een verbodsteken negeerden, kregen een boete.

De controles van woensdagmorgen vonden plaats in de Iepersestraat in Roeselare. Daar zijn werken bezig en geldt eenrichtingsverkeer. Er mag alleen van de Westlaan naar de Rijksweg gereden worden en niet omgekeerd. Toch reden acht automobilisten het verbodsbord voorbij in de verboden richting. Ze kregen allemaal een boete van 174 euro. “Opvallend”, vindt commissaris Carl Vyncke. “De verboden richting is duidelijk aangegeven, ook aan de zijstraten van de Iepersestraat. Iedereen moet verplicht richting de Rijksweg rijden. Bewust of onbewust lappen sommige mensen die richtlijn aan hun laars. Tijdens eerdere controles stelden we al hetzelfde vast. In totaal zijn nu 25 automobilisten om die reden beboet.”

Op het voetpad

De politie controleerde ook dertig fietsers. Acht van hen waren niet in orde met hun fietsverlichting. Vijf jongeren tussen 12 en 16 krijgen een proces-verbaal opgestuurd, de anderen waren meerderjarig en moesten onmiddellijk betalen. Een fietser en een motorrijder die op het voetpad reden, vlogen ook op de bon.