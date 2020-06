Automobiliste verliest voor zes maanden rijbewijs na positieve drugstest LSI

19 juni 2020

12u47

Bron: LSI 0 Roeselare De politierechter in Kortrijk heeft vrijdag een automobiliste uit Roeselare rij-ongeschikt verklaard. Ze moest meteen voor minstens zes maanden haar rijbewijs afgeven. Een positieve drugstest bij een controle in Waregem brak haar zuur op.

Op 27 oktober 2019 werd F.V. op de Expresweg in Waregem met de wagen aan de kant gezet. Ze was BOB en op weg om haar broer na een avondje uit op te halen. De agenten konden zich niet van de indruk ontdoen dat ze toch onder invloed was en namen ook een speekseltest af. Daaruit bleek dat ze onder invloed van speed en cannabis reed. “Terwijl ik je zes maanden eerder nog maar veroordeeld had tot een werkstraf”, klonk de politierechter streng. Ze verklaarde de vrouw onmiddellijk rij-ongeschikt en gaf haar een boete van 1.200 euro en anderhalve maand rijverbod. Eens ze weer rijgeschikt verklaard wordt, zal ze eerst nog moeten slagen voor haar praktisch en theoretisch rij-examen en voor medische en psychologisch proeven. Dat de automobiliste door de uitspraak haar job dreigt te verliezen, daar had de politierechter geen oren meer naar. “Je hebt het te ver laten komen”, vond ze. “Je verklaarde zelf dat je regelmatig speed en cannabis gebruikt. Dan kan ik tegenover de maatschappij niet verantwoorden dat je nog altijd met de auto rijdt.”