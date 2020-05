Automobiliste mist bocht en knalt frontaal op tegenligger LSI

14 mei 2020

12u02

Bron: LSI 0 Roeselare Op de Plaats in Oekene is donderdag rond 9 uur een automobiliste met haar Audi frontaal op een tegenligger geknald.

De Roemeense vrouw Adriana D. (22) uit Roeselare miste in haar Audi A3 een scherpe bocht van negentig graden naar rechts. Ze botste frontaal op de Audi A6 van Guido J. (62) uit Oekene, die op weg was naar zijn dagtaak. “Ik zag haar van achter de bocht niet aankomen”, zegt de man. “Plots zat ze op mijn rijvak en knalde ze tegen mij. Had ik daar niet gereden dan was ze waarschijnlijk in de gevel van een woning terechtgekomen.” Beide automobilisten bleven zo goed als ongedeerd. Hun wagens moesten wel getakeld worden.