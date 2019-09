Automobiliste (55) zakt in elkaar na lichte kop-staartbotsing LSI

23 september 2019

16u23

Bron: LSI 0 Roeselare Op de Bruggesteenweg in Hooglede is maandag rond de middag een 55-jarige vrouw uit Staden in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw was even voordien betrokken bij een lichte kop-staartbotsing met twee andere wagens, maar zakte nadien plots in elkaar.

De automobilisten zetten na de botsing op de invalsweg naar het Roeselaarse centrum, aan kunststof- en aluminiumproducent Deceuninck, hun auto langs de kant. Nadat ze uit haar Ford Kuga was gestapt, zakte Kathleen D. uit Staden plots in elkaar. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden haar reanimeren. Haar toestand was na enkele uren nog altijd kritiek, maar stabiel.

Een deskundige kwam in opdracht van het parket ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat eventuele verwondingen van de kleine botsing niet de oorzaak van de kritieke toestand van de vrouw konden zijn. Vermoedelijk werd ze na het ongeval onwel. Door het incident was de Bruggesteenweg in de richting van het centrum enkele uren afgesloten.