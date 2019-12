Automobilist vrijgesproken voor vluchtmisdrijf na vermeende aanrijding LSI

05 december 2019

15u15

Bron: LSI 0 Roeselare Een 44-jarige automobilist uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechter vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. De politierechter twijfelde of er op 29 maart in Deerlijk wel sprake was van een aanrijding. De Roeselarenaar kreeg wel een rijverbod van vijftien dagen en een boete van achthonderd omdat hij met 1,8 promille alcohol achter het stuur zat.

Kurt V. moest zich verantwoorden omdat hij na de wielerwedstrijd E3-Prijs in Harelbeke aan de afrit van de E17 in Deerlijk tegen een Bentley zou zijn gereden en daarna was weggereden. “Ik heb helemaal niemand aangereden”, verdedigde Kurt V. zich. “Aan de afrit stond een man met een Bentley stil en hij beweerde dat ik hem aangereden had. Eerst in het Frans, daarna in het Nederlands. Hij eiste geld. Ik kreeg zelfs een tik tegen het gezicht. Ik vertrouwde het zaakje niet en ben naar huis gereden. Die man was een oplichter.”

Nauwelijks thuis kreeg hij Kurt V. wel al de politie over de vloer. Een alcoholtest toonde aan dat hij 1,8 promille alcohol in het bloed had na het uitje naar de E3-Prijs. Dat betwistte Kurt V. niet. De politierechter geloofde het verhaal over de oplichtingspoging en sprak hem vrij voor het ongeval en het vluchtmisdrijf.