Automobilist rijdt zonder verzekering: zes maanden cel en jaar rijverbod LSI

11 oktober 2019

11u58

Bron: LSI 0 Roeselare Een automobilist die maar blijft rondrijden met onverzekerde wagens is vrijdag door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden, een boete van 2.400 euro en een rijverbod van een jaar.

Ondanks vijf eerdere veroordelingen kon de politie zowel op 17 augustus als op 19 september 2018 vaststellen dat de BMW van Kevin V. opnieuw niet verzekerd was. Dat was onder meer het geval in de Piljoenstraat in Roeselare. Voor de politierechter was de maat vol: ze gaf de automobilist voor het eerst een effectieve celstraf. “Een signaal is nodig”, vond ze.