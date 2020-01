Automobilist rij-ongeschikt verklaard na botsing met kinderen op achterbank: “Papa kruipt regelmatig dronken achter het stuur” LSI

09 januari 2020

15u54

Roeselare De politierechter in Kortrijk heeft donderdag een 42-jarige automobilist uit Roeselare rij-ongeschikt verklaard. Dat betekent dat hij met onmiddellijke ingang, en dat voor minstens zes maanden en tot een dokter een andere mening is toegedaan, niet meer mag autorijden. Hij kreeg er nog een boete, een rijverbod van negen maanden en de vier proeven bovenop.

Op 21 december 2018 botste S.C. uit Roeselare tegen een paaltje. Hij bleek 2,5 promille alcohol in het bloed te hebben, terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. “Schrijnend”, vond de openbare aanklager. Voor de Roeselarenaar was het niet de eerst keer dat hij betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. Zijn kinderen verklaarden bovendien dat “papa regelmatig dronken achter het stuur kruipt”. Voor de politierechter was de maat vol. Ze verklaarde hem met onmiddellijke ingang rij-ongeschikt. Een mening die in oktober 2019 ook de politierechter in Brugge al was toegedaan na een eerder geval van rijden onder invloed. S.C. verblijft momenteel op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis om aan zijn alcoholprobleem te werken.

De politierechter gaf hem ook nog een boete van 1.600 euro en een rijverbod van negen maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en voor medische en psychologische proeven.