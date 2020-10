Automobilist met voorlopig rijbewijs snijdt anonieme patrouille de pas af VHS

06 oktober 2020

19u06 2 Roeselare J.B. mag van de rechter in Kortrijk twee maanden niet rijden omdat hij vorig jaar op de Rijksweg in Roeselare een anonieme politiepatrouille de pas afsneed en zich ook schuldig maakte aan nog enkele andere inbreuken.

De feiten gebeurden op een vrijdagavond, iets over 22.30 uur. Een anonieme patrouille van de politiezone Riho werd er de pas afgesneden door een wagen. Die werd prompt aan de kant gezet. Bestuurder J.B. bleek alleen maar over een voorlopig rijbewijs te beschikken waarmee hij op dat uur niet meer mocht rijden. In het voertuig hing achteraan niet het verplichte L-teken. De man had bovendien ook nog een passagier bij, wat niet mag met een voorlopig rijbewijs. “Al bij al was het een geluk dat het twee agenten waren die ik de pas afsneed”, zei de man tegen de rechter. “Die kunnen in de meeste gevallen beter autorijden dan een gewone burger. Anders was het misschien wel tot een ongeval gekomen.” De rechter maakte de man er attent op dat hij eerder al eens werd veroordeeld voor een snelheidsovertreding en dat zijn strafblad ook al een veroordeling voor rijden onder invloed vermeldt. Hij gaf de man een rijverbod van drie maanden (waarvan één met uitstel) en een boete van 800 euro. Als B. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.