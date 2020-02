Automobilist die vluchtte voor politie en tegen kerkmuur knalde, had geen rijbewijs VHS

06 februari 2020

17u59 0 Roeselare De automobilist die vorig weekend op de vlucht ging voor de politie en pas na 25 kilometer kon gevat worden, reed zonder rijbewijs.

De verdachte sloeg op de vlucht toen een politiepatrouille hem zondagmorgen rond 4 uur wilde controleren aan het Sterrebos in Rumbeke. De achtervolging leidde naar Staden en Houthulst om uiteindelijk te eindigen in Esen. Daar crashte de man met zijn Volkswagen Golf in een bocht tegen de muur rond de kerk. Hij stapte uit en verborg zich in de carwash achter de kerk. Daar kon de politie hem vatten.

Eerst was niet duidelijk waarom de man op de vlucht was gegaan voor de politie. In zijn wagen werd niks verdacht aangetroffen. Maar al snel bleek dat de man geen rijbewijs had. Bovendien had hij gedronken en vreesde hij voor een positieve ademtest, maar dat niet het geval. Hij werd meegenomen voor verhoor en mocht nadien beschikken. Hij zal zich via de snelrechtprocedure wel nog moeten verantwoorden bij de rechter.