Autodieven krijgen tot twee jaar cel LSI

08 juni 2020

13u12

Bron: LSI 0 Roeselare Twee dertigers uit Roeselare zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van achttien maanden tot twee jaar voor een reeks autodiefstallen in het najaar van 2019. Beiden waren niet aan hun proefstuk toe. Een van hen zit al zes maanden in voorhechtenis en heeft in totaal al zeven jaar in de cel gezeten.

Op 20 november 2019 werd Kristof V. (37) in Blankenberge in een gestolen Renault Traffic opgepakt. De bestelwagen was in de nacht van 14 op 15 november bij Pattyn Trailers in Langemark-Poelkapelle gestolen. Niet toevallig de huidige woonplaats van Kristof V., die afkomstig is uit Roeselare. Verder onderzoek bracht aan het licht dat V. samen met Dimitri V. (36) uit Roeselare al sinds september op dievenpad was. Zo gingen ze er in Izegem vandoor met een Mercedes Sprinter en in Roeselare met een BMW 520 en een Porsche Cayenne. Meestal werden de gestolen wagens enkele dagen later teruggevonden. “Het was hem niet om de auto’s te doen”, zegt de advocaat van Kristof V., die al zes maanden in voorhechtenis in de cel zit. “Hij had gewoon vervoer van punt A naar punt B nodig. Hij was op de dool na zijn vrijlating en zijn relatie liep stuk.”

De voorbije elf jaar verbleef V. door al zeven jaar in de gevangenis. “Maar hij wil nu zijn leven heropbouwen met de erfenis van zijn overleden vader”, besluit zijn advocaat.” Zijn kompaan daagde niet op voor de rechter. Aan de slachtoffers moeten ze 4.500 euro betalen.