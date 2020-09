Autodealer biedt weekend gratis testritten aan met Duitse luxewagens: “Voor iedereen die droomt van deze wagens, ook al zijn ze misschien nog te duur” Sam Vanacker

16 september 2020

10u14 6 Roeselare Autodealer Flanders Cars in de Armoedestraat in Roeselare pakt uit met een bijzonder promotiestuntje. In het weekend van 2 en 3 oktober kan iedereen die dat wil er gratis een ritje maken met een bijna nieuwe Mercedes AMG met een prijskaartje van meer dan 40.000 euro. “Het idee ontstond nadat een 17-jarige autofanaat over de vloer kwam. “Een auto was hem nog veel te duur, maar hij genoot er enorm van om alleen al achter het stuur te mogen zitten.”

“Vorig jaar stond hier plots een student op de fiets door het raam te kijken. Hij bekeek de wagens met grote ogen. Hij was 17 en had nog geen rijbewijs, maar hij hield duidelijk van auto’s”, vertelt zaakvoerder Sina Hashemi. “Die passie wilden we hem niet afnemen, dus nodigden we hem uit om eens achter het stuur van een AMG van 45.000 euro te kruipen. Hij straalde helemaal. Hij is later nog een paar keer terug gekomen en toen hij zijn rijbewijs had hebben we samen een testritje gedaan. Ik heb geen auto verkocht, maar voor die jongeman hadden we wel een droom in vervulling laten gaan.”

Charles Deknudt (21), die sinds juli als jobstudent aan de slag is in de zaak, pikt in. “Flanders Cars zit al twee jaar op deze locatie en de klanttevredenheid is heel hoog, maar op vlak van naambekendheid is nog wel wat werk aan de winkel. Toen Sina me het verhaal van de student vertelde kwam ik op het idee voor de testritten. Er moeten nog jongeren zijn die ervan dromen om eens met een krachtige, snelle wagen te rijden, maar niet het kapitaal ervoor hebben. Daarom gaan we gratis testritten organiseren voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd. Of het geen risico vormt om straks ook relatief onervaren chauffeurs te laten rijden? Ik zit steeds naast de bestuurders om een oogje in het zeil te houden. En voor de verzekering laten we de deelnemers straks wel eerst een documentje tekenen. Met het oog op corona gaan we tussen de testritten door ook telkens de binnenkant van de wagen ontsmetten.”

De gratis testritten zullen plaatsvinden op 2 en 3 oktober en voor iedereen die zich inschrijft is er ook een goodiebag voorzien. Inschrijven kan via sales@flanderscars.be, met vermelding van naam, telefoonnummer en voorkeursdag.