Auto’s botsen op kruispunt met beperkte zichtbaarheid: één gewonde VHS

20 juni 2019

17u57 50 Roeselare Evelien Huyghe (43) uit Sint-Eloois-Winkel werd donderdagmiddag op een kruispunt in Roeselare verrast door een wagen die van links kwam en het kruispunt dwarste zonder stoppen. Een aanrijding was onvermijdelijk.

De vrouw uit Sint-Eloois-Winkel reed in de Duizendzinnenstraat richting de Moorseelsesteenweg. “Net toen ik het kruispunt met de Koolzaadstraat wilde dwarsen, kwam plots een auto aangereden”, vertelt Evelien. “Ik zette me schrap, deed mijn ogen dicht en hoopte op een goeie afloop.” Haar Maserati Levante tolde in het rond en kwam wat verderop tot stilstand, half boven een gracht. De vrouw bleef zo goed als ongedeerd. De andere wagen, een Volkswagen Caddy van een privébedrijf voor ziekenvervoer, strandde aan het begin van een tarweveld. Bestuurster Brenda Dewaele (36) uit Lendelede, die gelukkig niemand aan boord had, liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Niet het eerste ongeval

“Ik was bezig aan mijn computer en keek net door het raam toen die wagens botsten”, zegt een vrouw die vlakbij woont. “Geen van de auto’s stopte aan het kruispunt en de klap was hevig. Het is niet het eerste ongeval dat hier gebeurt. Het feit dat het kruispunt aan één zijde een beperkte zichtbaarheid heeft, is geen voordeel. Automobilisten die niet uit de streek zijn, merken soms niet eens dat ze aan een kruispunt komen.”

De buurtbewoonster belde onmiddellijk de hulpdiensten. “Ze vroegen me of ik snel even wou gaan kijken zodat ik wat extra info kon geven, maar dat durfde ik niet. Zelf ben ik ook al drie keer betrokken geweest bij een zwaar ongeval en ik word liever niet meer met zo’n toestanden geconfronteerd.”