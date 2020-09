Auto raakt van de snelweg af: één inzittende gewond, twee andere ongedeerd VHS

28 september 2020

16u28 0 Roeselare Vlakbij het op- en afrittencomplex van de E403 in Roeselare belandde maandag kort na de middag een personenwagen in het decor. Een vrouw raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval gebeurde iets na 13 uur in de richting van Doornik. Om nog onbekende reden week een Audi er van de weg af. De slippende wagen kwam in de gracht naast de snelweg terecht en lag min of meer op z’n zij. Een politiepatrouille die toevallig in de buurt was, stopte om hulp te bieden. Ook de brandweer kwam ter plaatse. In het voertuig zaten een vrouw uit Roeselare, een man en een kind. Alleen eerstgenoemde liep lichte verwondingen op, de overige inzittenden kwamen er met de schrik vanaf.