Auto over de kop na botsing, bestuurders willen niet mee naar ziekenhuis uit vrees voor corona VHS

12 april 2020

12u17 0 Roeselare Op een kruispunt in Roeselare gebeurde zondagvoormiddag een ongeval met twee auto’s. Eén daarvan ging over de kop. De lichtgewonde bestuurders weigerden om mee te gaan naar het ziekenhuis, uit vrees voor een eventuele besmetting met Covid-19.

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur op het kruispunt van de Lindenstraat met de Sint-Jozefsstraat. Een Dacia Sandero en een Ford Fiesta kwamen er met elkaar in botsing, toen één van de twee zonder stoppen uit een zijstraat kwam. Door de klap ging de Dacia Sandero over de kop. Aanvankelijk was gemeld dat daarbij iemand in de wagen gekneld zat maar dat bleek niet het geval. De twee lichtgewonde bestuurder werd gevraagd om met de ambulance mee te gaan naar het ziekenhuis, voor minstens een grondige check-up, maar beiden weigerden dat. Naar eigen zeggen waren ze bang voor een eventuele besmetting met het coronavirus. Door het ongeval was het kruispunt een tijdlang versperd. De brandweer strooide absorberende korrels om gelekte vloeistoffen uit de twee wagens te neutraliseren.