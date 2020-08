Auto om zoon te leren autorijden vat plots vuur op oprit, ook Porsche beschadigd



AHK

30 augustus 2020

16u40 3 Roeselare In de Infanteriestraat in Roeselare vatte zondagmorgen omstreeks 6.15 uur plots een auto die op een oprit geparkeerd stond vuur. “We werden wakker van enkele knallen en het getoeter van een voorbijganger”, vertelt bewoner Karel Vanhuyse (47).

“Toen we buiten kwamen kijken stond de motorkap van die Mercedes al in lichterlaaie”, vertelt bewoner Karel Vanhuyse (47). “Ik heb meteen de Porsche en de Audi zo snel mogelijk proberen te verzetten. Mijn Porsche raakte licht beschadigd, de Audi gelukkig niet.” De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. De auto is een Mercedes van zo’n 20 jaar oud. “We hebben die auto nog maar enkele weken en is bedoeld om mijn zoon te leren autorijden. Gelukkig is er ook erg weinig schade ons huis zelf.”