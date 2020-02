Auto boort zich in vitrine nagelstudio nadat automobilist onwel wordt LSI

22 februari 2020

15u01

Bron: LSI 48 Roeselare In Roeselare heeft een auto zich zaterdagnamiddag in een nagelstudio geboord. De automobilist werd onwel en reed met zijn wagen in de ruit van een hoekwoning met bijhorende nagelstudio. Behalve de automobilist zelf raakte niemand gewond.

Iets over 13u werd de man langs de Hoogleedsesteenweg achter het stuur van zijn Toyota onwel. Hij reed richting centrum en week volledig af naar de andere kant van de weg. Aan kapperszaak Aktuelle raakte hij al een boordsteen, schoof verder tegen de omheining van een woning op de hoek met de Mezenstraat en belandde uiteindelijk op de andere hoek bijna volledig in de vitrine van nagelstudio en groothandel in nagelproducten Akyado. “Gelukkig waren we op dat moment niet open en was niemand aanwezig”, prijzen uitbaters en zakenpartners Steve Lagrange en Natasja Longueville zich gelukkig. “De wagen reed tot tegen de binnenmuur van de nagelstudio”, vervolgt Steve. “De chauffage is volledig afgerukt en geplooid. Het water liep er zomaar uit. Was er iemand in de wachtplaats geweest of net aan het afrekenen aan de kassa dan waren de gevolgen nog erger geweest. Het glas vloog overal in het rond. Enkele stoeltjes en een tafeltje zijn meters verschoven. Ik zat boven in mijn woning en hoorde plots lawaai en glasgerinkel. De man achter het stuur schudde en was bebloed.” Hij reageerde niet toen ik zijn naam vroeg.”

Wat de precieze gevolgen voor het nagelstudio zullen zijn, is nog niet duidelijk. De vitrine zal toegemaakt worden door de brandweer en technische dienst van de stad. De automobilist kreeg de eerste zorgen van een MUG-team en werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval kon een tijdlang enkel alternerend verkeer passeren.