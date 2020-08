Auto belandt in gevel na botsing op kruispunt: jonge bestuurder lichtgewond VHS

03 augustus 2020

12u43 5 Roeselare Een woning in Roeselare heeft maandagvoormiddag nogal wat schade opgelopen na een aanrijding op een kruispunt. “Ik kwam net uit de badkamer toen ik eerst de knal van de botsing en vervolgens ook de klap tegen ons huis hoorde”, zegt de bewoner.

Kurt Devriendt (56) schrok zich maandagvoormiddag rond kwart voor tien een bult. Samen met zijn man woont hij in een verzorgd rijhuis op de hoek van de Mandeldreef en de Eksaardestraat. “Ik ben herstellende van een knieoperatie en kwam net uit de badkamer”, doet de man het verhaal. “Plots hoorde ik een klap. Voor ik goed en wel besefte wat er aan de hand was, volgde een tweede klap. Het volgende moment was het één stofwolk in onze woonkamer.”

Voorrang van rechts

De eerste klap die Kurt hoorde was die van een botsing op het kruispunt. Een jonge bestuurder kwam er met zijn Volkswagen Lupo uit de Eksaardestraat en werd aangereden door een Opel Grandland van een echtpaar dat van rechts kwam en in de richting van de Beversesteenweg reed. Door de klap belandde de stuurloze Opel Grandland tegen de gevel van het huis waar Kurt Devriendt en zij man wonen. De neus van het voertuig boorde zich net onder het raam. Het metselwerk werd weggeslagen en de ruit ging aan diggelen.

Stutten was niet nodig

Het echtpaar in de Opel bleef ongedeerd. De jonge bestuurder uit de Volkswagen Lupo liep lichte verwondingen op en werd naar het AZ Delta overgebracht. Aanvankelijk werd gevreesd dat één van de voertuigen vuur zou vatten maar dat gebeurde niet. De brandweer hoefde de getroffen woning niet te stutten. “De dragende structuur is intact”, weet officier Rob Nachtergaele van de hulpverleningszone Midwest. “De stadsdiensten zullen het raam en het gat eronder dichtmaken met een houten paneel, in afwachting van een definitieve herstelling.”

Bed weggehaald

Kurt Devriendt en zijn partner prijzen zich nog enigszins gelukkig met de afloop van het ongeval. “Dit is uiteraard niet leuk om mee te maken maar het had ook veel slechter gekund. “Na mijn knieoperatie heb ik een tijdje beneden geslapen, in een bed dat vlakbij het raam en de muur stond waar nu de botsing gebeurde. Nog niet zo lang geleden hebben we het bed weer weggehaald. Toch is er veel schade binnenin.”