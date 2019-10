Autistische jongeman in elkaar geslagen aan station VHS

01 oktober 2019

17u15 5 Roeselare Vier of vijf agressievelingen hebben maandagavond in Roeselare een autistische jongeman van 19 jaar in elkaar geslagen. Het slachtoffer liep daarbij een zware hersenschudding op.

De jongeman werd rond 18.30 uur aan de achterkant van het station zonder reden belaagd door vier of vijf daders. Die begonnen hem plots af te ranselen. Het slachtoffer kon niet op tegen het geweld en beschermde zijn hoofd. De daders gingen daarna op de loop, de autistische jongeman werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stelden artsen vast dat hij een hersenschudding en flink wat kneuzingen had opgelopen over heel zijn lichaam. Zodra hij kan, gaat de jongeman klacht indienen.