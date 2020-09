Attenties voor shoppers én handelaars tijdens Roeselaars Weekend van de Klant CDR

30 september 2020

07u36 0 Roeselare De handelaars van het Roeselaarse kernwinkelgebied en de deelgemeenten verwennen hun klanten tijdens het Weekend van de klant 2020, dat plaatsvindt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Bovendien maken ze zelf kans om uitgeroepen te worden tot sterkste handelaar en worden ze sowieso door de stad, Unizo en vzw Shopping & Centrum Roeselare in het zonnetje gezet.

Winkelen kan tijdens het Weekend van de klant zowel op zaterdag als op zondag. Er wordt ludieke animatie voorzien, op een veilige manier. Speciaal voor de gelegenheid werd animatiegroep de Peegies in het leven geroepen die de nodige animo zal brengen in de winkelstraten, naast straattheater en muziek. Unizo, vzw Centrum & Shopping Roeselare en de stad bieden de shoppers eveneens een fijne attentie aan met als slagzin ‘’t Doet deugd van junder were te zien’. Daarmee willen ze de shoppers bedanken dat ze ervoor kiezen om in Roeselare te winkelen. Om extra shoppers naar de stad te lokken, werkte de stad bovendien samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare een provinciale promotiecampagne uit voor de Dag van de Klant in de Rodenbachstad.

Containercup

Unizo West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen selecteerden Roeselare op hun beurt voor een bijzondere attractie, waarmee ze het Weekend van de Klant extra kleur willen geven. Op zaterdagnamiddag zullen zij de sterkste handelaar kiezen in een heuse Containercup op de Botermarkt. Bovendien gaan op zaterdag minister Nathalie Muylle, burgemeester Kris Declercq (beiden CD&V) en enkele schepenen langs bij een 50-tal handelszaken om hen persoonlijk te bedanken. Ze zetten hen graag in de bloemetjes met de titel ‘Commerçant met goesting’.“2020 is een bijzonder jaar met bijzondere uitdagingen”, duidt de burgemeester dit initiatief. “Het is de ambitie van de stad om zijn handelaars daar maximaal in te ondersteunen. Meer dan ooit leggen we de nadruk op lokaal kopen en dit bij voorkeur in Roeselare. Ik ben trots op onze handelaars en horecaondernemers die in deze tijd het beste van zichzelf blijven geven en met veel goesting hun klanten bedienen.”

Tijdens het Weekend van de Klant kan er voordelig geparkeerd worden in de verschillende centrumparkings. De stad roept op om tijdens een bezoek aan de stad alle geldende coronamaatregelen te volgen.