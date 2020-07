Asbest vanaf 17 augustus weer welkom op recyclageparken Mirom Roeselare CDR

17 juli 2020

15u46 0

De voorbije maanden kon er op de recyclageparken geen asbest meer ingezameld worden door het verbod op de verkoop van FFP2- en FFP3-maskers die gereserveerd werden voor de zorgsector. Dit verbod is ondertussen opgeheven. Dat betekent dat de verwijdering en de aanlevering van asbest op de recyclageparken opnieuw op een veilige manier kan verlopen.

Vanaf maandag 17 augustus is het dan ook opnieuw mogelijk om op de recyclageparken in de regio van Mirom Roeselare asbest aan te brengen. Om de drukte op zaterdag te vermijden, wordt er afgeraden om dan asbest aan te brengen. Let wel, sinds 1 januari is het in de regio van Mirom Roeselare verplicht om asbest in specifieke verpakking aan te brengen. Dit koop je vooraf aan via de betaalzuil op het recyclagepark.