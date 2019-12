Asbest moet vanaf 1 januari verpakt naar recyclagepark CDR

19 december 2019

16u54 4 Roeselare Om risico’s voor bezoekers en personeel van het recyclagepark te beperken, moet je asbest vanaf nieuwjaar verpakt naar het recyclagepark brengen.

De asbestzak koop je vooraf op het recyclagepark via de betaalzuil of bij Mirom Roeselare op de Oostnieuwkerksesteenweg. Breng daarna de gevulde en dichtgebonden asbestzak binnen in het recyclagepark. Kleine asbestzakken kosten 1,50 euro en grote zakken 2,50 euro. Voor grotere hoeveelheden asbest en ophaling aan huis moet je gebruik maken van plaatzakken of een container. Plaatzakken kan je ook verkrijgen in het recyclagepark en een container kun je er huren. Meer info op www.mirom.be.