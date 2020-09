Artistieke foto’s van Nel krijgen plaatsje op Trax-skatepark Valentijn Dumoulein

19 september 2020

16u25 0 Roeselare In het kader van Urban Art #VanRSL hangt er voortaan een selectie foto’s van fotografe Nel Samoy (20) uit Staden aan het Trax-skatepark in Roeselare.

“De foto’s zijn tijdens een wedstrijd op het skatepark genomen”, vertelt Nel. “Ik kom hier regelmatig, deze plaats geeft me inspiratie. Ik ben zelf met het idee naar de stad getrokken om enkele foto’s hier een definitief plaatsje te geven en ik ben blij dat ze dat zagen zitten.” De foto’s zijn voor de gelegenheid uitvergroot en vormen een mooi geheel op de muur vlakbij het skatepark. Sommige foto’s zijn tot vier meter lang. Zwart-witfoto’s worden er afgewisseld met exemplaren in kleur. Schepen Dirk Lievens is alvast onder de indruk. “Nel is een talentvolle fotografe, creatieveling en skater die haar beeldende kunst vooral op de skatesport is gaan richten. We zijn blij dat we haar talent zo in het straatbeeld kunnen tonen.”

Urban Art is een project dat zich focust op talentvolle jongeren. De stad geeft hen de kans om op een creatieve manier mee het straatbeeld te veranderen. Creatieve ideeën voor andere plaatsen in de stad kan je steeds indienen via https://jeugd.roeselare.be/urban-art.