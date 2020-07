Arktos brengt volksspelen naar Stationsplein CDR

14 juli 2020

08u11 1 Roeselare Arktos vzw organiseert op zaterdag 18 juli een eerste editie van Arktos On Tour op het Roeselaarse Stationsplein.

Vanaf 13 uur biedt de vzw er volksspelen aan. “We willen in eerste instantie jongeren bereiken die al in het straatbeeld aanwezig zijn, maar daarnaast ook nieuwe jongeren warm maken om hun vrije tijd in handen te nemen”, zeggen jongerenopbouwwerkers Jannes Decock en Pieter Caen.

Deze activiteit is een eerste van twee tijdens de zomermaanden. De volgende activiteit vindt plaats op zaterdag 5 september.

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat jongeren versterkt waar nodig en ouders, scholen, partners, overheden en de samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen. Binnen Roeselare is de vzw met twee mobiele jongerenopbouwwerkers actief om de kansen van kwetsbare jongeren te verhogen.