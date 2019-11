ARhus zet zich in voor Nowedo vzw en zo ook voor dove collega Maddy Charlotte Degezelle

29 november 2019

ARhus zet zich in het kader van de Warmste Week in voor vzw Nowedo, een organisatie die zich inzet voor doven en slechthorenden. Personeelslid Maddy Bonte is zelf doof en is actief binnen Nowedo. De warmste activiteiten van het kenniscentrum op De Munt zijn vrijdagavond afgetrapt met een quiz waaraan zowel horenden, slechthorenden als doven deelnamen.

Arhus draagt inclusie sinds dag één hoog in het vaandel. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord staat er het hele jaar door op de agenda. “Doven kunnen tijdens activiteiten bijvoorbeeld een beroep doen op een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal”, vertelt directeur Yves Rosseel. “Voor slechthorenden is er in ons onthaal en onze polyvalente zaal ringleiding voorzien, een techniek die ervoor zorgt dat mensen met een hoorapparaat geen last hebben van storend omgevingsgeluid. Vanaf volgend jaar komt er in het kader van de European Disability Card ook een korting voor begeleiders van mensen met een beperking.”

Niemand die er dan ook vreemd opkijkt dat één van de collega’s zelf doof is. Maddy Bonte werkt al 30 jaar in de Roeselaarse bibliotheekwereld: eerst bij de Stedelijke bib, daarna bij ARhus. Haar beperking is er een meerwaarde. “Naast m’n collectietaken, ondersteun ik doven en slechthorenden die ARhus bezoeken”, vertelt Maddy. “Ik zorg ook voor de aanvulling van de collectie rond Vlaamse Gebarentaal (VGT) en dovencultuur en zit mee in de organisatie van de VGT-basiscursus bij ARhus, die dit jaar volledig volzet is. Dat is een opsteker, want er is een serieus tolkentekort in Vlaanderen. Soms kan ik vergaderingen niet bijwonen omdat er geen tolk beschikbaar is.” Niet alleen bij ARhus, maar ook bij Nowedo vzw zet Maddy zich in voor doven en slechthorenden. Als één van de 7 regionale verenigingen in Vlaanderen, behartigt Nowedo al 25 jaar lang de belangen van de doelgroep, organiseert ze activiteiten en vormingen en verspreidt informatie over gebarentaal, dovencultuur en toegankelijkheid. En de Warmste week kan de vzw een duwtje in de rug geven. “Ik heb zelf aan ons Warmste Week-team voorgesteld om dit jaar Nowedo als goed doel te kiezen”, aldus Maddy. “ARhus zou ARhus niet zijn als ze hier niet zouden op ingaan.”

Vrijdagavond vond de eerste, en meest opmerkelijke activiteit, ten voordele van Nowedo plaats: de inclusieve quiz ‘Iedereen hoort er bij’ waar zowel horenden, slechthorenden als doven aan deelnamen. Doorwinterd quizmaster Wouter Bossuyt bokste de quiz ineen.” Het is een primeur voor mij, een uitdaging om creatief uit de hoek te komen. Voor de typische muziekrondes pas ik uiteraard deze keer, maar ik heb wel enkele originele opdrachten in petto waarbij andere zintuigen dan het gehoor volop uitgedaagd zullen worden.” Wouter kreeg tips van Maddy en André Lathouwers, voorzitter van Nowedo vzw. “De quiz is volledig toegankelijk op vlak van de vragen zelf. De aanwezige tolken zijn vooral ondersteunend. De vragen zijn allemaal visueel opgemaakt. Een mooi voorbeeld van universal design, zeg maar”, aldus André Lathouwers.Doof Vlaanderen juicht het initiatief alvast toe. “Het is zeker belangrijk dat dergelijke evenementen toegankelijk worden gemaakt voor dove gebarentaligen, voor meer inclusie en zichtbaarheid. Dit moet ook op onze vraag en met onze medewerking gebeuren”, zegt Filip Verstraete, algemeen directeur Doof Vlaanderen.

De uitverkochte quiz startte trouwens met een symbolische sensibiliseringactie. Bij de verwelkoming richtte Maddy zich in Vlaamse Gebarentaal tot publiek. Eerst zonder tolk, daarna sprong de tolk bij om te vertalen wat Maddy zei. De rollen werden dus omgedraaid: de horenden ervaarden hoe het voelt om niet te begrijpen wat er gezegd wordt.

De komende weken staan nog meer activiteiten op het programma: op 6 december gaat ‘De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee heruitgevonden” door. Op 13 december kan je de kerstsfeer komen opsnuiven tijdens de kerstconcerten in samenwerking met STAP. Daarnaast kan je in alle afdelingen van ARhus je rostjes in de rostpot deponeren of een steentje bijdragen door in het ARhus Café het Warmste Week- gerecht of de Warmste Week -mocktail te bestellen. Meer op www.arhus.be/warmste-week-2019.