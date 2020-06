ARhus zet nieuwe stap naar normale werking: krantenhoek weer open, pc’s beschikbaar CDR

23 juni 2020

ARhus is al sinds 8 juni opnieuw open, maar versoepelt nu de coronamaatregelen. Zo zijn de krantenhoek in zowel Arhus De Munt als in de Rumbeekse afdeling opnieuw open. Plaatsnemen aan een tafeltje kan mits registratie aan de infobalie omwille van contact tracing. Er mogen opnieuw pc’s gebruikt worden op verdieping +4 in ARhus De Munt en in onze afdelingen. Ook printen, scannen en kopiëren zijn opnieuw mogelijk. Alle spelregels voor een bezoek aan Arhus en de afdelingen vind je hier.