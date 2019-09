ARhus zet in op geletterdheid CDR

05 september 2019

Open kenniscentrum ARhus zet dit najaar sterk in op geletterdheid in de breedste zin van het woord. “Het verbeteren van geletterdheid kan niet alleen bijdragen tot betere perspectieven op de arbeidsmarkt en vermindering van armoede, het kan mogelijk ook bijdragen aan de mate waarin men zich onderdeel voelt van de samenleving en hoe men met de eigen gezondheid omgaat,” verduidelijkt algemeen directeur Yves Rosseel. ARhus legt drie focuspunten. In eerste instantie wordt werk gemaakt van de eventuele laaggeletterdheid van nieuwkomers en anderstaligen via de organisatie van praattafels waarbij anderstaligen hun Nederlands oefenen met vrijwilligers, het Taalpunt Nederlands met een aangepaste collectie voor volwassenen en een Makkelijk Lezen Plein voor de jeugd. Daarnaast zet ARhus met het SIREE-project in op integratie van mensen met niet-Belgische roots op vlak van onderwijs en ondernemerschap.

Ook in digitale geletterdheid wordt geïnvesteerd via de Digidokter-sessies: informele infosessies over boeiende ict-onderwerpen zoals muziek streame en besparen op je telecomfactuur, het DIGIE Café waar iedereen terecht kan voor gratis ict- en technologieadvies en de Digieklassen die de digitale vaardigheden van laaggeletterde ouders versterken.

Tot slot wil ARhus ook haar bezoekers laten kennismaken met en kennis delen over gezondheid via activiteiten, workshops en de collectie. Zo is er Week van de Beweging, de HerstelAcademie, hetmantelzorgcafé,… “Hoewel ARhus een vrij divers publiek over de vloer krijgt, vallen de meest kwetsbare groepen nog te vaak door de mazen van het net. Met het project Iedereen gezondheidsvaardig! willen we, in samenwerking met verschillende partners, inzetten op het versterken van gezondheidsvaardigheden en autonomie bij kwetsbare groepen via wijkgerichte interactieve workshops en het actief betrekken en sensibiliseren van de eerste lijn en sleutelfiguren in de wijken”, geeft Rosseel aan. “Dit project kunnen we overigens realiseren met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,” besluit Rosseel.

