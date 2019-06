ARhus verkoopt afgevoerde boeken voortaan via Kringwinkels CDR

18 juni 2019

20u15 0

De jaarlijkse uitverkoop van afgevoerde bibliotheekmaterialen van het Roeselaarse kenniscentrum ARhus is niet meer. In plaats van de traditionele tweedehands boekenverkoop tijdens de Batjes, gaat ARhus nu in zee met De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen. Zij zullen de afgevoerde bibliotheekmaterialen te koop aanbieden in de Kringwinkels in Roeselare, Tielt, Izegem en Torhout. “Op die manier levert ARhus een bijdrage aan de circulaire economie, steunen we De Kringwinkel bij zijn maatschappelijke doelstellingen en kunnen we onze tweedehands boeken vlotter een nieuwe bestemming geven”, aldus Sara Clauw, collectieverantwoordelijke bij ARhus. “Vroeger ging de opbrengst van de verkoop naar een sociaal doel, nu wordt de opbrengst van de verkoop van de boeken van ARhus geïnvesteerd in sociale tewerkstelling, de verbetering van de werking van De Kringwinkel en hun maatschappelijke doelstellingen: aandacht voor het milieu dankzij lokaal hergebruik, en ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.” Bij De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen beschouwt men de samenwerking als een echte win-win. “We kunnen rekenen op een groter volume boeken en een frequente vernieuwing van ons assortiment. Daarnaast worden de boeken vooraf door ARhus gesorteerd. Dit sorteringsproces vormt voor onze doelgroepenmedewerkers vaak een grote uitdagin”, oordeelt Laurent Van Weehaeghe, commercieel directeur van De Kringwinkel. “Misschien trekken we dankzij deze samenwerking ook wel een nieuw cliënteel aan dat via de boeken van ARhus een weg naar De Kringwinkel zal vinden.”

De boeken worden in de Kringwinkels verkocht aan prijzen vanaf 0,25 euro tot maximum 2 euro.