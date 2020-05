ARhus terug open voor publiek vanaf 25 mei Charlotte Degezelle

20 mei 2020

17u58 0 Roeselare ARhus opent vanaf maandag 25 mei opnieuw de deuren voor het publiek. Bezoekers zullen zelf hun bibliotheekmaterialen uit de rekken kunnen kiezen, maar ergens gaan zitten om te lezen of de computers te gebruiken, kan nog niet.

Het ARhus-team verwelkomt je op weekdagen tussen 13 en 19 uur, en op zaterdag tussen 13 en 17 uur. In de voormiddag worden nieuwe en teruggebrachte materialen die uit quarantaine komen, terug in de rekken gezet. In het gebouw werden looplijnen en plexischermen aangebracht. Om de gevraagde afstand van 1,5 m te kunnen garanderen, wordt het aantal bezoekers beperkt en het gebruik van winkelmandjes verplicht. Materialen terugbrengen gebeurt via de terugbrengschuif in het sas.

In de afdelingen in Rumbeke en Beveren blijft ARhus voorlopig een gratis afhaaldienst voor aangevraagde bibliotheekmaterialen organiseren. De gebouwen blijven er gesloten, maar materialen terugbrengen kan wel tijdens de afhaaluren. ARhus afdeling Gitsestraat blijft voorlopig dicht.

Stel je een bezoek aan ARhus liever nog even uit? Geen probleem, want alle uitgeleende bibliotheekmaterialen worden verlengd tot 30 juni . Alle activiteiten tot en met 30 juni zijn geannuleerd, uitgesteld of worden digitaal georganiseerd. Het ARhus Café blijft voorlopig gesloten.