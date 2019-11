ARhus organiseert Het Groot Dictee voor het goede doel CDR

07 november 2019

07u15 2 Roeselare 105 bibliotheken organiseren simultaan De Schrijfwijzen-Het Groot Dictee Heruitgevonden. Net door dit in bibliotheken te laten plaatsvinden, wil de organisatie het dictee laagdrempelig maken en ervoor zorgen dat een brede doelgroep zich aangesproken voelt om mee te spelen.

Ook ARhus in Roeselare is een van de plekken waar je kunt deelnemen aan het dictee. Het kenniscentrum maakt er een warm en gezellig dictee van, want de opbrengst gaat naar de Warmste Week en dan specifiek naar NOWEDO, een organisatie die zich inzet voor doven en slechthorenden. Na afloop biedt ARhus nog een gratis drankje aan. Deelnemen kost zeven euro en inschrijven kan op www.arhus.be.

Iedereen is op 6 december welkom vanaf 19 uur. Het dictee start om 19.30 uur. De tweehonderd beste van alle dicteeschrijvers nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen op zaterdag 18 januari in de Koninklijke Bibliotheek van België.