ARhus ondersteunt leerkrachten bij start nieuwe schooljaar

01 september 2019

Met de onderwijspas tot 50 materialen ontlenen, klassikaal uitlenen op afspraak, de themacollectie raadplegen, op klasbezoek komen inclusief gratis busrit, gratis toegang op school tot Vlaamse kranten en magazines via Gopress… Kenniscentrum ARhus heeft heel wat te bieden voor leerkrachten kleuter-, lager, secondair en volwassenenonderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 komen daar zelfs nog een aantal nieuwe diensten bij. Zo kunnen leerkrachten uit het kleuter en het lager voortaan klasbezoeken op maat van leerlingen met een leesbeperking en/of taalachterstand reserveren, de STEM-antennes bezoeken en zijn er vanaf volgend jaar ook klasbezoeken mogelijk in ARhus Rumbeke. Voor de leerkrachten uit het secundair is de LiteRom en Uittrekselbank vernieuwd zodat recensies, boekbesprekingen,… nog sneller teruggevonden kunnen worden. Via deze databank vinden leerlingen nog sneller boekbesprekingen. Voor wie voor de klas staat bij leerlingen met een andere thuistaal zijn er extra anderstalige en meertalige boeken die door leerkrachten ontleend kunnen worden, zijn er aangepaste rondleiding of leessessies met luisterversie.