ARhus gaat digitaal door en organiseert afhaaldienst Charlotte Degezelle

03 april 2020

17u09 0

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn sinds een aantal weken alle afdelingen van ARhus en het jongeren #HACKpand op De Munt gesloten. Maar ARhus gaat door. Via hun website http://www.arhus.be, Facebook en Instagram biedt het kenniscentrum heel wat digitale alternatieven aan en ook alle geplande activiteiten van het #HACKpand gaan in de virtuele wereld door. Jongeren tussen 14 en 20 jaar die willen met HACKmode, HACKtrack, HACKpodcast, … dienen hiervoor Jasper_ARhus op Facebook, Instagram en YouTube te volgen. “Maar we begrijpen ook dat niet iedereen toegang heeft tot de digitale alternatieven. En dat sommige van onze vaste bezoekers, maar ook mensen die nog geen lid zijn van ARhus, dreigen geïsoleerd te raken zonder lees-, kijk- of luistervoer”, zegt Yves Rosseel, directeur van ARhus. “Speciaal voor iedereen die er behoefte aan heeft, starten we met een kosteloze afhaaldienst voor aangevraagde boeken, cd’s, dvd’s en games. We rekenen dan ook op de burgerzin en solidariteit van allen om voorrang te geven aan zij die het echt nodig hebben.” Een afhaalpakket aanvragen kan vanaf 6 april. Ophalen kan vanaf 8 april in ARhus De Munt en vanaf 15 april in de ARhus afdelingen Rumbeke en Beveren. “Onze medewerkers doen hun uiterste best om strikte hygiënische voorschriften toe te passen. Toch adviseren wij de geleende materialen 72 uur in quarantaine te laten, gezien nog onduidelijk is hoelang het coronavirus overleeft op boeken. De gezondheid van iedereen is nu het allerbelangrijkste,” besluit Yves Rosseel.

Meer info en een pakket aanvragen kan op weekdagen van 10 tot 17 uur op 051/69.18.00) of via http://www.arhus.be/afhaaldienst.