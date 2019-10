ARhus en Landelijke Kinderopvang lanceren troostkoffers die verschil moeten maken bij groot en klein verdriet CDR

29 oktober 2019

15u18 0 Roeselare Om kinderen en jongeren te helpen om hun verdriet en/of verlies een plaatsje te geven, ontwikkelden ARhus en de Landelijke Kinderopvang troostkoffers. Die bevatten boeken, didactisch materiaal en methodieken die verdriet bespreekbaar moet maken, zowel op het moment dat kinderen en jongeren er mee te maken krijgen als preventief.

Een vriendje dat verhuist, ouders die scheiden, een oma of opa die overlijdt,… Ook kinderen en jongeren worden geconfronteerd met verdriet en verlies. Zelf weten ze vaak niet hoe ze er mee om moeten en ook voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders is dit geen evident thema. Met de gloednieuwe troostkoffers bieden ARhus en Landelijke Kinderopvang nu een hulpmiddel. “We hadden al langer een rouwkoffer maar inhoudelijk zat die niet echt snor”, vertelt Ilse Van Hevel van ARhus. “Ik was al langer zoekende om die koffer meer body te geven en verzeilde zo op een workshop van Sandra Declerck, pedagogisch ondersteuner en verantwoordelijke vorming & werving bij de Landelijke Kinderopvang. Zij stond 20 jaar in het kleuteronderwijs en heeft enorm veel knowhow over verlies, rouw en troost.” “Er hangt nog steeds een taboe rond verdriet en bovendien wordt de impact ervan vaak onderschat”, pikt Sandra in. “Veel mensen durven het thema niet aankaarten en willen de kinderen liever beschermen. Maar praten over verdriet is iets natuurlijks. Met de troostkoffer willen wij het onderwerp bespreekbaar maken en kinderen en jongeren helpen om hun gevoelens te uiten. Maar het is geen vervanging van therapie.”

Concreet zijn er troostkoffers voor elke leeftijdscategorie: peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. De koffers bevatten boeken, didactisch materiaal en methodieken die helpen om over klein en groot verdriet te spreken, van handpoppen over lijsten met toepasselijke muziek en films tot kleurplaten. “Bij de samenstelling hielden we ook rekening met diversiteit”, zegt Deniza Miftari, studente sociaal-cultureel werk bij Vives die tijdens haar stage bij ARhus de koffers hielp samenstellen. “kinderen en jongeren met een migratieachtergrond moeten zich in de boeken en materialen kunnen herkennen.” “Met de koffers mikken we op ouders, medewerkers kinderopvang, jeugdbewegingen, onthaalouders, leerkrachten, medewerkers van jeugdinstellingen en eigenlijk iedereen die met kinderen en jongeren in aanraking komt. We hopen dat de koffers niet enkel ontleend worden op het moment dat er sprake is van verdriet, maar ook preventief”, besluit Ilse.

De troostkoffers kunnen door alle leden van ARhus gratis uitgeleend worden. Dit voor een periode van vier weken. Meer op www.arhus.be.