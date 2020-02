ARhus en bibliotheken in Midden-West-Vlaanderen sluiten tijdelijk de deuren door omschakeling naar Vlaams bibliotheeksysteem

Charlotte Degezelle

20 februari 2020

08u52 4 Roeselare ARhus en nog 13 bibliotheken uit Midden-West-Vlaanderen stappen binnenkort over op eenzelfde bibliotheeksoftware. Die vernieuwing past binnen de uitrol van een overkoepelend Vlaams bibliotheeksysteem. Om die overgang te maken, zullen de bibliotheken van Midwest gesloten zijn vanaf 23 maart. ARhus gaat weer open op vrijdag 3 april.

Tijdens de sluitingsperiode van ARhus kunnen bibliotheekleden niets ontlenen, terugbrengen, verlengen of reserveren. De inleverdatum van voordien uitgeleende boeken, cd’s en andere bibliotheekmaterialen schuift automatisch op. Je riskeert dus geen boete in deze periode. Ook een aantal digitale diensten van ARhus, zoals Mijn Bibliotheek, het krantenarchief Gopress, het e-boekenplatform cloudLibrary en de Fundels voor kinderen, zullen niet toegankelijk zijn. De geplande activiteiten in ARhus gaan wel gewoon door. Ook het ARhus Café blijft open. Daar liggen kranten, tijdschriften en nieuwe boeken als ‘Café leesvoer’ overal binnen handbereik. Plan je veel te lezen tijdens je paasverlof? Goed nieuws: ARhus (De Munt) heropent net voor aanvang van de paasvakantie, op vrijdag 3 april om 10 uur. ARhus afdeling Rumbeke heropent op 3 april om 14 uur in de namiddag. De afdelingen Beveren en Gitsestraat heropenen daags nadien, op zaterdag 4 april om 10 uur.

In totaal zullen zo’n 50 West-Vlaamse bibliotheken op hetzelfde moment sluiten om over te schakelen naar de nieuwe bibliotheeksoftware. Voor de bibliotheekgebruikers in Midden-West-Vlaanderen biedt deze omschakeling een extra troef: met één lidkaart zal je voortaan in 14 bibliotheken uit de regio Midwest terecht kunnen. Leners vanaf 18 jaar betalen vanaf april 2020 slechts vijf euro per jaar ongeacht de bibliotheek waar ze lid zijn. Voor leners jonger dan 18 blijft het lidmaatschap gratis. Met hun lidkaart kunnen jong én oud straks boeken en andere materialen ontlenen uit de bibs van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare (ARhus), Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Vanaf juni geldt de regeling ook in Lichtervelde. Al deze gemeenten maken deel uit van de streekintercommunale DVV Midwest, die in 2017 werd opgericht en via intergemeentelijke samenwerking de gemeenten op verschillende domeinen wil versterken.