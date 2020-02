ARhus belicht onze luchtkwaliteit CDR

03 februari 2020

08u00 1

Hoe gezond is de lucht die we dagelijks inademen? Dokter en wetenschapper Dirk Avonts, die onder andere meewerkte aan de gezondheidsstudie rond de overkapping van de Antwerpse Ring en het boek ‘Grote vragen over fijn stof’ schreef, vertelt op donderdag 13 februari in ARhus over de impact van fijn stof op onze gezondheid. Hij geeft ook tips om de luchtkwaliteit zelf te verbeteren. Aansluitend is er een debat met onder andere schepen Michèle Hostekint (Sp.a & De Vernieuwers) en longarts Hannelore Bode van AZ Delta. Ook de initiatiefnemers van Meer bomen in Roeselare zullen er zijn. De avond start om 19.30 uur en duurt twee uur. Deelnemen kost drie euro. Inschrijven op www.arhus.be/luchtkwaliteit.